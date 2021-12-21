Горожане в возрасте от 12 до 17 лет вакцинацию от COVID-19 смогут проходить ежегодно, но не обязательно.

Вакцинация от коронавирусной инфекции для подростков зафиксирована в федеральном календаре прививок по эпидемическим показаниям.

Минздрав отнес подростков к приоритету третьего уровня. Это значит, что в очереди на прививку они будут крайними. Перед ними приоритет отдан людям старше 60 лет, медработникам, людям с хроническими заболеваниями, жителям городов-миллионников, работникам сферы обслуживания, студентам и т.д.

Стоит отметить, что вакцинация подростков будет проходить добровольно. Обязательно наличие письменного заявления одного из родителей или иного законного представителя. А вот с 15 лет подросток будет вправе самостоятельно подписать согласие на прививку от коронавируса.