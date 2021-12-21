Рейтинг доверия к политикам в период с 6 по 21 декабря опубликовал ВЦИОМ.

Так, например, показатель одобрения деятельности главы государства Владимира Путина составил 59,5%. Рейтинг поднялся на 0,7 п.п. Что касается работы премьер-министра М. Мишустина и работы аппарата правительства в целом, то цифры следующие: 38,3% (+0,4 п.п.) и 32,1% (+0,9 п.п.) соответственно.

Что касается доверия к президенту, то положительно ответили 63,6% опрошенных, премьеру доверяют 46,8%, Владимиру Жириновскому – 27,0%, Геннадию Зюганову – 25,3%, Сергею Миронову – 24,5%, Алексею Нечаеву — 6,9% .

А что по партиям? Более всего поддерживают «Единую Россию» — 27,7% , далее КПРФ – 18,1%, потом «Новые люди» — 7,9%, ЛДПР – 7,4% и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» – 6,5%.