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Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 51-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Тарифы на взлет. Плата за капремонт в 2022 году не вырастет, нет — она взлетит, как межпланетная ракета, — более чем в два раза. Об этом заявил сам губернатор Голубев. /2
- Вода из крана воняет «нормально». Возмущения и опасения каменчан по поводу странной питьевой воды были бурными, а официальные комментарии — сухими и короткими. /2
- В Каменском районе глава выбран окончательно. Интрига в коридорах районной власти сохранялась с марта 2021 года, после назначения В. Шевченко на должность главы администрации Каменска. /14
- «Прорыв» в TikTok из Каменска. Музыкальный трек каменчанина Роберта Гербера победил в номинации «Прорыв года». /10
- До Ростова по платной. Уже в следующем году должны начать строительство новой скоростной трассы вместо «убитой» М4 «Дон». Причем участок от Каменска до Ростова может стать платным. /3
- На дороги денег добавили. Каменску из областного бюджета добавили 48 млн рублей на ремонт дорог в 2022 году. Общая сумма на устранение одной из самых острых проблем города составляет почти 90 миллионов. /4
- Автобус уменьшили под новые дороги. К работе автобуса № 115 до мкр. Лиховского претензий у горожан накопилось немало: то он в выходной на маршрут не выйдет, то из-за пробок на трассе придет с большим опозданием. /9
- Верните елку! На этой неделе в редакцию пришло письмо от Анастасии Новиковой. В нем каменчанка поведала, как в минувшие выходные потеряла в лесу елку. /11