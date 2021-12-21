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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 22 декабря!

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 22 декабря!

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Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 22 декабря!

Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 51-го выпуска «ПИКа».

Читайте в номере:

  • Тарифы на взлет. Плата за капремонт в 2022 году не вырастет, нет — она взлетит, как межпланетная ракета, — более чем в два раза. Об этом заявил сам губернатор Голубев. /2
  • Вода из крана воняет «нормально». Возмущения и опасения каменчан по поводу странной питьевой воды были бурными, а официальные комментарии — сухими и короткими. /2
  • В Каменском районе глава выбран окончательно. Интрига в коридорах районной власти сохранялась с марта 2021 года, после назначения В. Шевченко на должность главы администрации Каменска. /14
  • «Прорыв» в TikTok из Каменска. Музыкальный трек каменчанина Роберта Гербера победил в номинации «Прорыв года». /10
  • До Ростова по платной. Уже в следующем году должны начать строительство новой скоростной трассы вместо «убитой» М4 «Дон». Причем участок от Каменска до Ростова может стать платным. /3
  • На дороги денег добавили. Каменску из областного бюджета добавили 48 млн рублей на ремонт дорог в 2022 году. Общая сумма на устранение одной из самых острых проблем города составляет почти 90 миллионов. /4
  • Автобус уменьшили под новые дороги. К работе автобуса № 115 до мкр. Лиховского претензий у горожан накопилось немало: то он в выходной на маршрут не выйдет, то из-за пробок на трассе придет с большим опозданием. /9
  • Верните елку! На этой неделе в редакцию пришло письмо от Анастасии Новиковой. В нем каменчанка поведала, как в минувшие выходные потеряла в лесу елку. /11

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Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 22 декабря!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 22 декабря!

Автор: 21.12.2021
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