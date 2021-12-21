На улице, кроме Саши и Полины, можно встретить Лазаря, Изумруда, Луну, Лукерью.

Донскими органами ЗАГСа за 11 месяцев текущего года зарегистрировано более 33 тысяч новорожденных, сообщает пресс-служба РО.

Так, среди маленьких жителей по количественному составу победили мальчики — их 17 тысяч, девочек — почти 16 тысяч. Данная тенденция сохраняется уже несколько лет.

А как называют новорожденных? Сегодня самыми популярными именами для мальчиков являются Максим, Артем, Александр, Михаил, Дмитрий, Иван. Девочкам в этом году давали следующие имена: Софья, Мария, Ева, Анна, Полина и Виктория.

Некоторые родители прямо ударили фантазией — среди редких имен появились: Лазарь, Изумруд, Август, Север, Мир, а также Луна, Лиса, Каталина, Ариадна, Марфа и Лукерия.