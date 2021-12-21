Возведение первого этапа межмуниципального отходоперерабатывающего комплекса, в который входят Каменск-Шахтинский и Каменский район, планируется завершить до конца следующего года.

По данным пресс-службы Правительства Ростовской области, на его строительство потребуется 1,2 млрд руб. Красносулинский МЭОК будет принимать 250 тысяч тонн мусора в год.

В этом году заработали три отходоперерабатывающего комплекса – Волгодонский, Мясниковский и Неклиновский. На их строительство было потрачено 6,5 млрд руб.

Что касается еще четырех МЭОК — Сальского, Морозовского, Миллеровского и Новочеркасского, то сроки их возведения пока неизвестны. До 1 марта 2022 года планируется только сформировать изменения в территориальную схему обращения с отходами Ростовской области и определить сроки строительства необходимой инфраструктуры.