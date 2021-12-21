20 декабря глава региона Василий Голубев отметил руководителей муниципалитетов дипломами.

Лучшие муниципалитеты были названы согласно рейтингу эффективности деятельности городов и районов Донского края по привлечению инвестиций за прошлый год.

Так, лидерами среди городов стали: Ростов-на-Дону, Волгодонск, Донецк. Лучшими районами названы Каменский, Аксайский, Боковский.

Уточним, что рейтинг, который определили лидеров, был составлен на основании общей динамики инвестиционного развития и результатов опроса среди предпринимателей.