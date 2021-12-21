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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 21 декабря

Какой сегодня день: даты и события 21 декабря

общество

Какой сегодня день: даты и события 21 декабря

Опубликовано

Всем доброго дня! Желаем отличного настроения! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 21 декабря 2021 года.

  • День зимнего солнцестояния. Праздник отмечается 21 или 22 декабря в зависимости от года. Это астрономическое событие, в настоящее время наиболее интересное астрономам, в древности считалось одним из важных в годовом цикле наряду с тремя другими такими же знаковыми астрономическими явлениями: днями летнего солнцестояния, весеннего и осеннего равноденствия. Положение солнца всегда носило сакральный характер в языческих культурах. Четыре же события, связанные с положением Солнца, как правило, были сопряжены с обрядами, связанными с земледелием и скотоводством: сбором урожая, посевом, спариванием домашнего скота, прогнозами на урожай и погоду и т.д.
  • Анфиса Рукодельница. Дата по старому стилю: 8 декабря. В этот день поминают святую Анфису Римскую, которая пострадала за христианскую веру в 5 веке. Анфиса была женой римского сановника и исповедовала христианство (согласно преданию, ее крестил святитель Амвросий Медиоланский, память которого отмечается накануне). Однажды супруга градоначальника предложила ей принять арианское крещение (арианское учение отрицало единство Бога-отца и Иисуса Христа). Анфиса отказалась и по навету женщины была сожжена на костре.
  • День работника производственно-технических служб уголовно-исполнительной системы РФ
  • День принятия Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации
  • День рождения баскетбола
  • День рождения кроссворда
  • День повара японской кухни
  • День жареных креветок
  • День киви
  • День пожимания лап
  • День благодарности миниатюрным девушкам
  • День коктейля «Кокито»

Знаменательные даты

  • В 1899 г. вышел первый номер журнала «Огонёк».
  • В 1891 день рождения баскетбола — состоялся первый в истории баскетбольный матч
  • В 1994 Академия Российского телевидения учредила премию «ТЭФИ»

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