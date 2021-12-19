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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменский район начал готовиться к гололеду

транспорт

Каменский район начал готовиться к гололеду

Опубликовано

Утром 19 декабря автолюбители отметили, что многие дороги в Каменском районе уже обработаны пескосоляной смесью. Подрядчик АО «Октябрьское ДРСУ» работал ночью, когда температура опустилась ниже нуля.

Стоит отметить, что в рамках договора «Октябрьское ДРСУ» не только обрабатывает дороги противогололедной смесью, но и ремонтирует их. По данным отдела капитального строительства Каменского района, в этом году подрядчик отремонтировал разными способами более десяти дорог протяженностью в несколько километров.

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