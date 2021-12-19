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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 19 декабря

Какой сегодня день: даты и события 19 декабря
Фото: calendata.ru

общество

Какой сегодня день: даты и события 19 декабря

Опубликовано

Всем доброго воскресного утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 19 декабря 2021 года.

  • День военной контрразведки в России. Дата выбрана в связи с тем, что 19 декабря 1918 года в системе силовых структур новообразованного государства РСФСР были проведены преобразования, положившие начало существованию службы, в задачу которой на тот исторический момент входила борьба с контрреволюцией в различных формах ее проявления.
  • День снабженца в России. Этот профессиональный праздник пока не учрежден официально, но его празднование уже стало доброй традицией во многих российских компаниях, которых с каждым годом становится все больше.
  • Международный день помощи бедным. Организация Объединенных Наций рассматривает бедность как «состояние длительного вынужденного отсутствия необходимых ресурсов для обеспечения удовлетворительного образа жизни».
  • День святителя Николая Чудотворца (православный праздник). 19 декабря Русская Православная Церковь отмечает День святителя Николая Чудотворца. Святитель Николай считается покровителем путешественников и мореплавателей и является одним из самых почитаемых святых в православном мире
  • День скрещивания пальцев
  • День поиска вечнозеленой елки
  • День эмо
  • День овсяных маффинов

Именины 

  • Максим
    В детстве Максим не доставляет родителям и учителям никаких хлопот. Он хорошо учится, у него нормальные отношения со сверстниками. Читает разные книги, и у него развивается богатое воображение. С удовольствием ходит в театр на детские спектакли. 
  • Николай
    Николай с детства растет крепким и здоровым, болеет редко. Не пристает с капризами к родителям, наверное, поэтому они не всегда уделяют Николаю достаточно времени. Учится хорошо по всем предметам. 

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