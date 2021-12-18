Это на четыре больше, чем сутками ранее. В среднем в Ростовской области за последнюю неделю заболевших прибавляется от 8 до 12 человек.

Так, по данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтвержденных заболевших ковидом на Дону увеличилось на 639 и на утро 18 декабря нарастающим итогом достигло 187249.

За весь период пандемии в Ростовской области выздоровели 163 173 человек, за последние сутки — 923 человек.

Новые инфицированные коронавирусом зарегистрированы в 53 городах и районах области. В том числе 179 человек — в Ростове-на-Дону, 43 — в Таганроге, 30 — в Шахтах, 20 — в Новочеркасске, 12 — в Каменске, 8 — в Каменском районе, 5 — в Донецке.

38,9 процентов из новых заболевших в возрасте от 18 до 45 лет; 33% — от 46 до 65 лет; 15,6% — от 66 до 79 лет; 4,7% — старше 80 лет; 7,8% — дети.