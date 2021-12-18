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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменск идут обильные снегопады

В Каменске обещают вычищать лед по погоде

ЖКХ

В Каменск идут обильные снегопады

Опубликовано

Снегопады с морозом до -11 градусов обещают Каменску со вторника, 21 декабря.

По данным сайта Gismeteo, снег будет идти всю следующую неделю.

Метель с усилением скорости ветра до 13 м/с прогнозируют на пятницу, 24 января. С понедельника морозы начнут отступать, и на дорогах установится типичная для каменской зимы погода со снежно-водяной кашей.

Напомним, до конца декабря за уборку снега на дорогах города отвечает ООО «Компас 1». Конкурс по выбору нового подрядчика состоится до конца декабря 2021 г.

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