Снегопады с морозом до -11 градусов обещают Каменску со вторника, 21 декабря.

По данным сайта Gismeteo, снег будет идти всю следующую неделю.

Метель с усилением скорости ветра до 13 м/с прогнозируют на пятницу, 24 января. С понедельника морозы начнут отступать, и на дорогах установится типичная для каменской зимы погода со снежно-водяной кашей.

Напомним, до конца декабря за уборку снега на дорогах города отвечает ООО «Компас 1». Конкурс по выбору нового подрядчика состоится до конца декабря 2021 г.