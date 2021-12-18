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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В ДТП на трассе М4 «Дон» возле Каменска погиб человек

В ДТП на трассе М4 «Дон» возле Каменска погиб человек

происшествия

В ДТП на трассе М4 «Дон» возле Каменска погиб человек

Опубликовано

Авария произошла на 939-м км (у поворота на Донецк).

По предварительным данным, в 11.45 водитель (1994 г.р.), управляя автомобилем ВАЗ-2114, не выбрал безопасную скорость и дистанцию, в результате чего допустил столкновение с попутно движущимся в крайней правой полосе трактором дорожной службы. За рулем был мужчина 1976 г. р. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ скончался, его пассажир получил травмы и был доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. 

По информации С. Брыкалина, командира ДОБ ДПС ГИБДД № 2 ГУ МВД России по РО.

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