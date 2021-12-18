Матч Евротура состоится 18 декабря на стадионе ЦСКА-Арена. Болеем за наших!

Начало игры запланировано на 15.30. По прогнозам букмекеров, победить должны хозяева игры. Поставить на победу сборной России в основное время можно с коэффициентом 1.61, на Чехию — 4.45, на ничью — 4.65.

Отметим, сборная России уже обыграла Канаду со счетом 4:3, а также Швецию – 1:0. Матч со шведами дался труднее, чем с канадцами, но одну шайбу в середине третьего периода все-таки удалось забить.