Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Шайбу! В субботу на льду встретятся Россия и Чехия

спорт

Шайбу! В субботу на льду встретятся Россия и Чехия

Опубликовано

Матч Евротура состоится 18 декабря на стадионе ЦСКА-Арена. Болеем за наших!

Начало игры запланировано на 15.30. По прогнозам букмекеров, победить должны хозяева игры. Поставить на победу сборной России в основное время можно с коэффициентом 1.61, на Чехию — 4.45, на ничью — 4.65.
Отметим, сборная России уже обыграла Канаду со счетом 4:3, а также Швецию – 1:0. Матч со шведами дался труднее, чем с канадцами, но одну шайбу в середине третьего периода все-таки удалось забить.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике спорт

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 15 декабря

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 15 декабря

Автор: 14.12.2021
Реклама
Реклама

Популярное

В Каменске-Шахтинском мать с сыном погибли в пожаре

происшествия

В Каменске-Шахтинском мать с сыном погибли в пожаре

Блогер из Каменска и его девушка стали «Прорывом года» в TikTok

общество

Блогер из Каменска и его девушка стали «Прорывом года» в TikTok

В Каменске ищут водителя, сбившего пешехода на зебре

происшествия

В Каменске ищут водителя, сбившего пешехода на зебре

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 15 декабря

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 15 декабря

Каменчанка стала чемпионкой России по боксу в седьмой раз

спорт

Каменчанка стала чемпионкой России по боксу в седьмой раз

Реклама
Вверх