общество
Какой сегодня день: даты и события 18 декабря
Всем доброго субботнего утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 18 декабря 2021 года.
- День работников органов загса в России. За всем известной аббревиатурой «загс» — запись актов гражданского состояния — ежедневный кропотливый труд работников этой службы, начиная от регистрации рождения нового гражданина страны и до самой последней записи в жизни человека. Поэтому трудно переоценить значение работы профессионалов загса в современном мире как в масштабах государства, так и для каждого человека.
- Международный день мигранта (праздник ООН). 18 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (International convention on the protection of the rights of migrant workers and members of their families).
- День риэлтора в России. Ежегодно в третью субботу декабря в России отмечается профессиональный праздник — День риэлтора, который пока не установлен официально.
- Риэлтором (от англ. realtor) называют агента по продаже недвижимости или операциям с недвижимостью, другими словами — торговца недвижимостью.
- День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел России. Праздник установлен приказом МВД РФ № 998 от 28 сентября 2000 года. Во исполнение пункта 3 Указа Президента Российской Федерации № 954 от 18 сентября 1995 года с приказом МВД России № 050 от 18 декабря 1995 года было создано Управление собственной безопасности Министерства внутренних дел РФ.
- День выпечки печенья
- День сворачивания в клубочек
- День жареного молочного поросенка
- День разговора по телефону как эльф
- День вантуза на голове
Именины
- Геннадий
Геннадий с детства обладает противоречивым характером. Он может устроить некрасивую сцену в магазине, упасть на пол, зайтись криком, требуя купить игрушку. Но временами он становится просто идеальным ребенком — послушным и внимательным.
- Захар
Маленький Захар может часами собирать и разбирать конструктор. Делает он это тихо и сосредоточенно. Может принести больного котенка и ухаживать за ним. Внимателен и заботлив по отношению к окружающим его людям. Его пристрастие — техника.
- Илья
Илья — очень хозяйственный человек. С детства он приучается оказывать помощь отцу и матери во всех домашних делах и овладевает самыми разными навыками.
- Сергей
В детстве Сергей — слабый и болезненный мальчик, доставляющий своим родителям много хлопот. С возрастом он становится более крепким, начинает заниматься спортом. В его характере все сильнее проявляются мужественные черты. Сергей предпочитает энергичные действия сентиментальным эмоциям, но у него также сохраняется способность и к сопереживанию.