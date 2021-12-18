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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Автодилеры в очередной раз заявили о росте цен на новые автомобили

Автодилеры в очередной раз заявили о росте цен на новые автомобили

общество

Автодилеры в очередной раз заявили о росте цен на новые автомобили

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В декабре в условиях дефицита и повышенного спроса порядка двадцати брендов подняли стоимость на выпускаемые машины.

АвтоВАЗ заранее предупреждал о том, что с 1 декабря поднимет цены. После чего у «Лады» случилась внушительная прибавка. Большинство машин этой марки поднялись в цене на 25-40 тыс. рублей. Так, Lada Largus, например, подорожала больше всего, и за год ценник вырос на 21%.

Подняли стоимость также Kia (в том числе популярный у покупателей Rio). Подорожали все линейки у китайских марок Geely и Haval. Дороже стали и Chery, Suzuki, Nissan и др.

При этом автодилеры предупреждают, что автопроизводители к 2022 году готовят очередное подорожание. Прогнозируют скачок до 20%. При этом специалисты отмечают, что основным фактором такой динамики становится высокий покупательский спрос. И в этом случае дефицит полупроводников, пандемия и высокие цены на металл — уже не главные причины. Отмечается, что стабилизироваться цены на авто могут только при сокращении разрыва между спросом и предложением.

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