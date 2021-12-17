Как спасти себя в субботу после веселой пятницы, можно узнать из секретов местной «Бабушки Агафьи».

Каждый каменчанин имеет право отдохнуть, отвлечься от работы и расслабиться. Есть и те, кто отмечает день рождения, профессиональный праздник, вступает в брак, а у кого-то просто печалька… Всем желаем удачных и плодотворных выходных. А тем, кто немного сегодня позволит себе лишнего, даем небольшой ликбез, как завтра избавиться от похмелья*… Научным способом.

Позвольте себе выспаться с приоткрытым окном и дать отдохнуть организму.

Пить, пить и еще раз пить. Но только воду и желательно не из под крана. Рассол, которым спасались с давних времен как «Черный плащ» придет на помощь.

Постарайтесь позавтракать. Легкие продукты в помощь! Каши, рыба и курица на пару. Не обязательно есть в большом количестве, но очень важно запустить желудок.

Запаситесь пищевыми добавками из аптеки и супермаркетов. Пишите список: красный женьшень, который снижает уровень алкоголя в крови. Также — имбирь, который снижает симптомы алкогольной интоксикации: рвота, тошнота, диарея.

Обезболивающие таблетки и сорбенты. Главное, не терпеть головную боль.

Свежий воздух. Если есть силы поднять себя с кровати, выйдете на улицу, подышите свежим воздухом, пройдитесь. Главное, избегать физических нагрузок.

Если есть состояние внутреннего дискомфорта и волнения, можно выпить легкое успокоительное на травах.

Если совсем плохо, попробуйте промыть желудок, чтобы вывести всю гадость из организма.

И будьте здоровы! Пусть пятница пройдет легко!

* Похмелье — постинтоксикационное состояние, сопутствующее злоупотреблению алкоголем.