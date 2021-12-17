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Заксобрание Ростовской области утвердило бюджет на ближайшую трехлетку
Бюджет Каменска-Шахтинского вынесут на голосования 22 декабря.
Бюджет Ростовской области на 2022-2024 годы принят большинством парламентариев.
Свою оценку дал губернатор Василий Голубев:
— Я всегда смотрю бюджет не только по цифрам, которые мы сейчас обсуждаем, но и анализирую бюджет развития. И задаю этот вопрос о бюджете развития и динамике министру финансов. Приведу некоторые цифры. Если сравнивать, в 2010 году расходная часть была 93 млрд рублей, сегодня она выросла до 103 млрд рублей – такая разница и такая динамика.
Глава региона отметил некоторые направления расходов областной казны. В них вошли: дополнительная газификация, цифровизация отдаленных населенных пунктов, выполнение наказов избирателей, которые даны депутатам.
Так, параметры областного бюджета на ближайшие три года составили:
- 2022 год
доходы — 247,7 млрд руб.
расходы – 257,5 млрд руб.
- 2023 год
доходы — 238,3 млрд руб.,
расходы — 265, 7 млрд руб.
- 2024 год
доходы — 248,7 млрд руб.
расходы — 261,6 млрд руб.
Остается добавить, что бюджет Каменска-Шахтинского прошел публичные слушания и был рассмотрен на заседании постоянных комиссий. Окончательный вариант бюджета с внесениями изменений после второго чтения областного кошелька депутаты примут 22 декабря.