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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Заксобрание Ростовской области утвердило бюджет на ближайшую трехлетку

Каменск ждет из донской казны софинансирования на газ

власть

Заксобрание Ростовской области утвердило бюджет на ближайшую трехлетку

Бюджет Каменска-Шахтинского вынесут на голосования 22 декабря.

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Бюджет Ростовской области на 2022-2024 годы принят большинством парламентариев.

Свою оценку дал губернатор Василий Голубев: 

— Я всегда смотрю бюджет не только по цифрам, которые мы сейчас обсуждаем, но и анализирую бюджет развития. И задаю этот вопрос о бюджете развития и динамике министру финансов. Приведу некоторые цифры. Если сравнивать, в 2010 году расходная часть была 93 млрд рублей, сегодня она выросла до 103 млрд рублей – такая разница и такая динамика.

Глава региона отметил некоторые направления расходов областной казны. В них вошли: дополнительная газификация, цифровизация отдаленных населенных пунктов, выполнение наказов избирателей, которые даны депутатам.

Так, параметры областного бюджета на ближайшие три года составили: 

  • 2022 год 
    доходы — 247,7 млрд руб. 
    расходы – 257,5 млрд руб. 
  • 2023 год 
    доходы — 238,3 млрд руб., 
    расходы — 265, 7 млрд руб. 
  • 2024 год 
    доходы — 248,7 млрд руб. 
    расходы — 261,6 млрд руб.

Остается добавить, что бюджет Каменска-Шахтинского прошел публичные слушания и был рассмотрен на заседании постоянных комиссий. Окончательный вариант бюджета с внесениями изменений после второго чтения областного кошелька депутаты примут 22 декабря.

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