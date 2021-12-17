Бюджет Ростовской области на 2022-2024 годы принят большинством парламентариев.

Свою оценку дал губернатор Василий Голубев:

— Я всегда смотрю бюджет не только по цифрам, которые мы сейчас обсуждаем, но и анализирую бюджет развития. И задаю этот вопрос о бюджете развития и динамике министру финансов. Приведу некоторые цифры. Если сравнивать, в 2010 году расходная часть была 93 млрд рублей, сегодня она выросла до 103 млрд рублей – такая разница и такая динамика.

Глава региона отметил некоторые направления расходов областной казны. В них вошли: дополнительная газификация, цифровизация отдаленных населенных пунктов, выполнение наказов избирателей, которые даны депутатам.

Так, параметры областного бюджета на ближайшие три года составили:

2022 год

доходы — 247,7 млрд руб.

расходы – 257,5 млрд руб.

доходы — 247,7 млрд руб. расходы – 257,5 млрд руб. 2023 год

доходы — 238,3 млрд руб.,

расходы — 265, 7 млрд руб.

доходы — 238,3 млрд руб., расходы — 265, 7 млрд руб. 2024 год

доходы — 248,7 млрд руб.

расходы — 261,6 млрд руб.

Остается добавить, что бюджет Каменска-Шахтинского прошел публичные слушания и был рассмотрен на заседании постоянных комиссий. Окончательный вариант бюджета с внесениями изменений после второго чтения областного кошелька депутаты примут 22 декабря.