Как сообщает «Роспотребнадзор» на утро 17 декабря, за сутки количество подтвержденных инфицированных COVID-19 в Ростовской области составило 646 человек и с нарастающим итогом достигло 186 610. За весь период пандемии в Донском регионе выздоровели 162 250 человек, за последние сутки — 1025.

Новые случаи заболевших ковидом зарегистрированы в 55 городах и районах региона. Более всего в Ростове -181. В Таганроге — 41, в Шахтах — 33, в Новочеркасске — 21, в Каменске-Шахтинском — 8, в Каменском районе — 7 и в Донецке — 6. 40% новых заболевших находятся в возрастной категории от 18 до 45 лет, 32,2% — от 46 до 65 лет; 15,6% — от 66 до 79 лет; 5,1% — старше 80 лет; 10,1% — дети.

