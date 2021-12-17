Губернатор Ростовской области В. Голубев утвердил индексы роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2022 году*.

Меньше всего тарифы увеличатся в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Батайске — на 5,1%, больше всего в Ростове-на-Дону — на 5,4%.

Что касается Каменского района, то газ, свет, тепло и вода больше других подорожают в Глубокинском городском и Старостаничном сельском поселениях.

Подробнее читайте в следующем номере газеты «ПИК» от 22 декабря.

*Распоряжение губернатора Ростовской области от 15.12.2021 г. № 324 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ростовской области на 2022 год».