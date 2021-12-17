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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В ком россияне видят авторитет

В ком россияне видят авторитет

общество

В ком россияне видят авторитет

Опубликовано

Десятая часть респондентов заявляет, что в авторитете не нуждаются.

Данные опроса, проведенного 15 декабря, опубликовал ВЦИОМ. Так, 85% россиян считают, что в жизни важно иметь авторитет, 11% — что и без него прожить можно.
Между тем, к мнению своих родителей прислушиваются 35% россиян, к мнению друзей — 29%. А вот 17% — даже к детям и внукам.
Наибольшим авторитетом среди публичных деятелей пользуется президент Владимир Путин, главе государства отдали предпочтение 16% россиян. Также среди людей во власти в авторитете, но с меньшими процентами, С. Шойгу, С. Лавров, М. Мишустин.

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