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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске мать с сыном погибли в пожаре

В Каменске мать с сыном погибли в пожаре

происшествия

В Каменске мать с сыном погибли в пожаре

Трагедия случилась вечером 16 декабря.

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В 20.41 на пульт 112 поступило сообщение о пожаре в многоэтажном доме № 6 в мкр. 60 лет Октября. Жильцы с четвертого этажа сообщили, что в подъезде сильное задымление, дым валит из квартиры третьего этажа. Пожарный расчет прибыл к месту происшествия уже через три минуты.

По информации старшего инспектора ОНД и ПР по Каменску Л. Рагулиной, когда спасатели вскрыли двери в квартиру, то обнаружили двоих погибших – 80-летнюю женщину и ее 45-летнего сына.

Соседи рассказывают, что мужчина не проживал в этой квартире, а приходил навещать пожилую мать, работал водителем. Семью характеризуют, как «среднестатистическую». 

По предварительной версии, причиной пожара стал «аварийный режим работы бытового электроприбора» – замыкание в светильнике.

В Каменске мать с сыном погибли в пожаре

По словам спасателей, площадь возгорания составила 3 кв. метра, при этом в коридоре, где находился очаг возгорания, скопился большой объем густого дыма. Жильцы находились в комнатах, где были закрыты двери. Погибшие, скорее всего, просто не успели вовремя обнаружить, как начался пожар, и задохнулись от продуктов горения.

В настоящее время проводится расследование по факту пожара, параллельно Следственный комитет устанавливает причину гибели людей.

Уважаемые каменчане, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по  Каменску призывает вас быть бдительными и соблюдать основные требования правил пожарной безопасности. Не оставляйте детей без присмотра. В случае возникновения пожара звоните 101, 112.

  • В Каменске мать с сыном погибли в пожаре
  • В Каменске мать с сыном погибли в пожаре
  • В Каменске мать с сыном погибли в пожаре
  • В Каменске мать с сыном погибли в пожаре
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