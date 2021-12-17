В 20.41 на пульт 112 поступило сообщение о пожаре в многоэтажном доме № 6 в мкр. 60 лет Октября. Жильцы с четвертого этажа сообщили, что в подъезде сильное задымление, дым валит из квартиры третьего этажа. Пожарный расчет прибыл к месту происшествия уже через три минуты.

По информации старшего инспектора ОНД и ПР по Каменску Л. Рагулиной, когда спасатели вскрыли двери в квартиру, то обнаружили двоих погибших – 80-летнюю женщину и ее 45-летнего сына.

Соседи рассказывают, что мужчина не проживал в этой квартире, а приходил навещать пожилую мать, работал водителем. Семью характеризуют, как «среднестатистическую».

По предварительной версии, причиной пожара стал «аварийный режим работы бытового электроприбора» – замыкание в светильнике.

По словам спасателей, площадь возгорания составила 3 кв. метра, при этом в коридоре, где находился очаг возгорания, скопился большой объем густого дыма. Жильцы находились в комнатах, где были закрыты двери. Погибшие, скорее всего, просто не успели вовремя обнаружить, как начался пожар, и задохнулись от продуктов горения.

В настоящее время проводится расследование по факту пожара, параллельно Следственный комитет устанавливает причину гибели людей.

Уважаемые каменчане, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Каменску призывает вас быть бдительными и соблюдать основные требования правил пожарной безопасности. Не оставляйте детей без присмотра. В случае возникновения пожара звоните 101, 112.