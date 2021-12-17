Средняя продолжительность жизни в Ростовской области снизилась с 76 до 72 с половиной лет.

Ожидаемая продолжительность жизни снизилась на 3 с половиной года. Такого не было почти 30 лет. Это связывают с пандемией коронавируса. Данные опубликованы в одном из документов госпрограммы «Развитие здравоохранения».

По программе ожидаемая продолжительность жизни Ростовской области росла с 2017 по 2020 год. Небольшой спад был лишь в 2018-м году. Теперь по прогнозам, чтобы вернуться в допандемийное время по рождаемости, потребуется пять лет.