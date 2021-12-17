Служебную проверку назначили Кировскому районному суду, после того как был опубликован приговор по делу о коррупции, в котором косвенно подтверждается присутствие российских военных в Донбассе.

После того как новость срезонировала в СМИ, решение судебной инстанции с сайта исчезло.

«В рамках служебной проверки будут выясняться все обстоятельства данной публикации, техническая сторона вопроса. К этому процессу подключен областной судебный департамент. Ситуация непростая. С одной стороны — это законное вынесенное решение суда, с другой — есть вопросы к самой сути изложенных в приговоре фактов», — сообщил Znak.com, ссылаясь на источник в судебном корпусе Ростова-на-Дону.

Ранее Кировский районный суд отказался от слов о российских войсках в Донбассе, заявив, что СМИ неверно интерпретировали текст приговора. Объединенная пресс-служба судов Ростовской области сообщила, что информация о нахождении российских военных в самопровозглашенных ДНР и ЛНР содержалась «исключительно в показаниях подсудимого».

В решении, которое быстро удалили, приводятся показания бизнесмена Вячеслава Забалуева, который получил пять лет колонии по делу о взятках. Он отвечал за поставки питания российским военным. Забалуев рассказал суду, что продовольствие предназначалось для отправки с российского склада в воинские части вооруженных сил России на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР на востоке Украины. Также он описал периодичность поставок военным находящимся на боевом дежурстве в Донбассе. Достоверность этих слов, несмотря на включение в итоговое решение, судьей Шолоховым не проверялась, объяснили позже в Кировском суде РБК. Стоит обратить внимание на то, что причину, по которой текст приговора исчез из интернета, не назвали.

Меж тем в Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не является участницей конфликта на востоке Украины и российских военных там нет. А инцидент назвали «ошибкой».