Через три года жители Донского региона должны будут получать по 46 тысяч рублей.

Правительство Ростовской области опубликовала план прогноза социально-экономического развития региона на 2022–2024 годы.

Согласно прогнозу, населения за три года поубавится. На конец 2021 года число жителей составляет 4 170 000 человек:

в 2022-м — 4 150 000 чел.

в 2023-м — 4 136 000 чел.

в 2024-м — 4 124 000 чел.

То есть горожан за три года станет меньше на 45 тыс. человек.

Правительство планирует уменьшить численность зарегистрированных безработных — с 21,9 тыс. человек в 2021-м до 21,3 тыс. в 2024-м.

Также прогноз сулит повышение среднемесячной заработной платы. За три года — плюс 10 тыс. На конец 2021 года правительством РО зарплата зафиксирована в размере 38 258 руб., а к концу 2024-го должна составить 46 170 руб.