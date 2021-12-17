Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменску-Шахтинскому добавили 48 млн рублей на ремонт дорог

Каменску-Шахтинскому добавили 48 млн рублей на ремонт дорог

транспорт

Каменску-Шахтинскому добавили 48 млн рублей на ремонт дорог

Опубликовано

Эти средства выделены из областного бюджета на следующий год. Депутаты приняли сей дар на заседании 17 декабря.

Отойдя от традиций, на этой неделе заседание городской думы перенесли со среды на пятницу. Тому послужило заседание Заксобрания 16 декабря, на котором вносились изменения в областной бюджет, а за этим последовали коррективы и в местный. Например, из областного бюджета добавили 48 млн руб. на ремонт городских дорог в 2022 г. Эта сумма плюсуется уже к заложенным 40 млн.

Каменску-Шахтинскому добавили 48 млн рублей на ремонт дорог

Каменские депутаты голосовали по восьми вопросам, которые они четыре часа рассматривали в прошлую среду.
Новый состав думы активно показывает себя на заседаниях – бурные дискуссии, споры. Более того, не все проекты решений принимаются. Так вышло и на пятничном заседании — по трем вопросам решение не было принято. В частности, это внесение изменений в положение о контрольно-счетной палате. Народные избранники ставят под сомнение целесообразность существования данного органа. 

В следующий раз дума будет заседать 22 декабря — депутатам предстоит проголосовать за бюджет на ближайшую трехлетку.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике транспорт

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 15 декабря

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 15 декабря

Автор: 14.12.2021
Реклама
Реклама

Популярное

Блогер из Каменска и его девушка стали «Прорывом года» в TikTok

общество

Блогер из Каменска и его девушка стали «Прорывом года» в TikTok

Каменские комнаты школьника планируют продать с молотка

власть

Город планирует продать муниципальное имущество

В Каменске ищут водителя, сбившего пешехода на зебре

происшествия

В Каменске ищут водителя, сбившего пешехода на зебре

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 15 декабря

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 15 декабря

Каменчанка стала чемпионкой России по боксу в седьмой раз

спорт

Каменчанка стала чемпионкой России по боксу в седьмой раз

Реклама
Вверх