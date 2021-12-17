Эти средства выделены из областного бюджета на следующий год. Депутаты приняли сей дар на заседании 17 декабря.

Отойдя от традиций, на этой неделе заседание городской думы перенесли со среды на пятницу. Тому послужило заседание Заксобрания 16 декабря, на котором вносились изменения в областной бюджет, а за этим последовали коррективы и в местный. Например, из областного бюджета добавили 48 млн руб. на ремонт городских дорог в 2022 г. Эта сумма плюсуется уже к заложенным 40 млн.

Каменские депутаты голосовали по восьми вопросам, которые они четыре часа рассматривали в прошлую среду.

Новый состав думы активно показывает себя на заседаниях – бурные дискуссии, споры. Более того, не все проекты решений принимаются. Так вышло и на пятничном заседании — по трем вопросам решение не было принято. В частности, это внесение изменений в положение о контрольно-счетной палате. Народные избранники ставят под сомнение целесообразность существования данного органа.

В следующий раз дума будет заседать 22 декабря — депутатам предстоит проголосовать за бюджет на ближайшую трехлетку.