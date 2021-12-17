Утро 17 декабря в Каменске выдалось самым туманным и сырым за всю осень и начало зимы. А к вечеру обещают снег.

По прогнозу погоды сегодня после обеда в Каменске должен начаться дождь со снегом, к утру 18 декабря температура понизится до нуля, а значит, не исключено, что дороги покроются коркой льда. Воскресенье обещают также морозным и пасмурным.

Как ранее заверяли «ПИК» в департаменте ЖКХ, подрядчик по уборке дорог ООО «Компас 1» ведет круглосуточное наблюдение за погодой, и при понижении температуры уборочная техника готова начать обработку дорог пескосоляной смесью.

Тем не менее всем, кто до сих пор не успел переобуть машину, лучше сделать это в течение дня, а пешеходам советуем надеть нескользкую обувь.