Всем доброго пятничного утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 17 декабря 2021 года.

День Ракетных войск стратегического назначения Вооруженных сил России. День установлен Указом Президента России № 549 от 31 мая 2006 года. РВСН как вид Вооруженных сил были созданы 17 декабря 1959 года по решению правительства СССР. Впервые в качестве профессионального праздника День РВСН был установлен в 1995 году.

День установлен Указом Президента России № 549 от 31 мая 2006 года. РВСН как вид Вооруженных сил были созданы 17 декабря 1959 года по решению правительства СССР. Впервые в качестве профессионального праздника День РВСН был установлен в 1995 году. День образования Российской фельдъегерской связи. Фельдъегерь (от нем. Feldjager) — военный курьер по доставке важнейших государственных документов.

Фельдъегерь (от нем. Feldjager) — военный курьер по доставке важнейших государственных документов. Одним из первых Указов императора Павла I после восхождения его на российский престол в ноябре 1796 года был Указ об учреждении в России Фельдъегерского корпуса, изданный 17 декабря 1796 года. Сегодня эта дата считается Днем образования Российской фельдъегерской связи.

День неудачника (международный праздник).

Дата события плавающая для каждого года. В 2021 году эта дата — 17 декабря. Каждую третью пятницу декабря отмечается неофициальный праздник, именуемый как День неудачника или День аутсайдера (Underdog Day). Знают о нем во многих странах.

День памяти святой великомученицы Варвары (православный праздник). Праздник святой великомученицы Варвары, которая понесла страдания в 306 году в царствование императора Максимиана. Святая великомученица Варвара родилась в городе Илиополе, в знатной языческой семье. Она была единственной дочерью одного знатного и богатого человека — Диоскора. Он был упорным язычником и тщательно оберегал дочь от влияния христиан. Но сердце Варвары искало единого неизвестного Бога. Ее светлый ум не мог признать могущество языческих богов. Варвара не хотела и думать о замужестве, хотя ее отец сильно желал выдать свою дочь замуж. Думая, что причиной подобного отвращения является ее одиночество, он позволил ей выходить, куда она пожелает.

Праздник святой великомученицы Варвары, которая понесла страдания в 306 году в царствование императора Максимиана. Святая великомученица Варвара родилась в городе Илиополе, в знатной языческой семье. Она была единственной дочерью одного знатного и богатого человека — Диоскора. Он был упорным язычником и тщательно оберегал дочь от влияния христиан. Но сердце Варвары искало единого неизвестного Бога. Ее светлый ум не мог признать могущество языческих богов. Варвара не хотела и думать о замужестве, хотя ее отец сильно желал выдать свою дочь замуж. Думая, что причиной подобного отвращения является ее одиночество, он позволил ей выходить, куда она пожелает. День белорусского кино

День работника государственной исполнительной службы Украины

Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости (международный праздник)

Праздник выкаблучников

Праздник утренних иллюзий

День ванных флотилий

День кленового сиропа

День уродливого рождественского свитера

Знаменательные события в истории

В 1881 г. в Лондоне отменена премьера первой пьесы Оскара Уайльда «Вера, или Нигилисты».

В 1903 г. «отцы авиации» — братья Райт — испытали летательный аппарат тяжелее воздуха.

В 1959 г. решением правительства СССР созданы Ракетные войска стратегического назначения (РВСН).

В 1989 г. в США вышла первая серия мультсериала «Симпсоны».

В 1995 г. состоялись выборы в Государственную думу РФ второго созыва.

Персоны