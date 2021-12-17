общество
Какой сегодня день: даты и события 17 декабря
Всем доброго пятничного утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 17 декабря 2021 года.
- День Ракетных войск стратегического назначения Вооруженных сил России. День установлен Указом Президента России № 549 от 31 мая 2006 года. РВСН как вид Вооруженных сил были созданы 17 декабря 1959 года по решению правительства СССР. Впервые в качестве профессионального праздника День РВСН был установлен в 1995 году.
- День образования Российской фельдъегерской связи. Фельдъегерь (от нем. Feldjager) — военный курьер по доставке важнейших государственных документов.
- Одним из первых Указов императора Павла I после восхождения его на российский престол в ноябре 1796 года был Указ об учреждении в России Фельдъегерского корпуса, изданный 17 декабря 1796 года. Сегодня эта дата считается Днем образования Российской фельдъегерской связи.
- День неудачника (международный праздник).
- Дата события плавающая для каждого года. В 2021 году эта дата — 17 декабря. Каждую третью пятницу декабря отмечается неофициальный праздник, именуемый как День неудачника или День аутсайдера (Underdog Day). Знают о нем во многих странах.
- День памяти святой великомученицы Варвары (православный праздник). Праздник святой великомученицы Варвары, которая понесла страдания в 306 году в царствование императора Максимиана. Святая великомученица Варвара родилась в городе Илиополе, в знатной языческой семье. Она была единственной дочерью одного знатного и богатого человека — Диоскора. Он был упорным язычником и тщательно оберегал дочь от влияния христиан. Но сердце Варвары искало единого неизвестного Бога. Ее светлый ум не мог признать могущество языческих богов. Варвара не хотела и думать о замужестве, хотя ее отец сильно желал выдать свою дочь замуж. Думая, что причиной подобного отвращения является ее одиночество, он позволил ей выходить, куда она пожелает.
- День белорусского кино
- День работника государственной исполнительной службы Украины
- Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости (международный праздник)
- Праздник выкаблучников
- Праздник утренних иллюзий
- День ванных флотилий
- День кленового сиропа
- День уродливого рождественского свитера
Знаменательные события в истории
- В 1881 г. в Лондоне отменена премьера первой пьесы Оскара Уайльда «Вера, или Нигилисты».
- В 1903 г. «отцы авиации» — братья Райт — испытали летательный аппарат тяжелее воздуха.
- В 1959 г. решением правительства СССР созданы Ракетные войска стратегического назначения (РВСН).
- В 1989 г. в США вышла первая серия мультсериала «Симпсоны».
- В 1995 г. состоялись выборы в Государственную думу РФ второго созыва.
Персоны
- 1911—1987
Аркадий Райкин
Советский актер театра, эстрады и кино, режиссер, юморист, народный артист СССР.
- 1919—2001
Александр Володин
Советский и российский драматург, поэт, сценарист.
- 1923—1997
Владимир Благих
Советский эколог, инженер-электрик, ученый-энергетик.
1928—2017
- Леонид Броневой
Советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР.