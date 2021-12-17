Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 17 декабря

Какой сегодня день: даты и события 17 декабря

общество

Какой сегодня день: даты и события 17 декабря

Опубликовано

Всем доброго пятничного утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 17 декабря 2021 года.

  • День Ракетных войск стратегического назначения Вооруженных сил России. День установлен Указом Президента России № 549 от 31 мая 2006 года. РВСН как вид Вооруженных сил были созданы 17 декабря 1959 года по решению правительства СССР. Впервые в качестве профессионального праздника День РВСН был установлен в 1995 году.
  • День образования Российской фельдъегерской связи. Фельдъегерь (от нем. Feldjager) — военный курьер по доставке важнейших государственных документов.
  • Одним из первых Указов императора Павла I после восхождения его на российский престол в ноябре 1796 года был Указ об учреждении в России Фельдъегерского корпуса, изданный 17 декабря 1796 года. Сегодня эта дата считается Днем образования Российской фельдъегерской связи.
  • День неудачника (международный праздник). 
  • Дата события плавающая для каждого года. В 2021 году эта дата — 17 декабря. Каждую третью пятницу декабря отмечается неофициальный праздник, именуемый как День неудачника или День аутсайдера (Underdog Day). Знают о нем во многих странах.
  • День памяти святой великомученицы Варвары (православный праздник). Праздник святой великомученицы Варвары, которая понесла страдания в 306 году в царствование императора Максимиана. Святая великомученица Варвара родилась в городе Илиополе, в знатной языческой семье. Она была единственной дочерью одного знатного и богатого человека — Диоскора. Он был упорным язычником и тщательно оберегал дочь от влияния христиан. Но сердце Варвары искало единого неизвестного Бога. Ее светлый ум не мог признать могущество языческих богов. Варвара не хотела и думать о замужестве, хотя ее отец сильно желал выдать свою дочь замуж. Думая, что причиной подобного отвращения является ее одиночество, он позволил ей выходить, куда она пожелает.
  • День белорусского кино
  • День работника государственной исполнительной службы Украины
  • Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости (международный праздник)
  • Праздник выкаблучников
  • Праздник утренних иллюзий
  • День ванных флотилий
  • День кленового сиропа
  • День уродливого рождественского свитера

Знаменательные события в истории

  • В 1881 г. в Лондоне отменена премьера первой пьесы Оскара Уайльда «Вера, или Нигилисты».
  • В 1903 г. «отцы авиации» — братья Райт — испытали летательный аппарат тяжелее воздуха.
  • В 1959 г. решением правительства СССР созданы Ракетные войска стратегического назначения (РВСН).
  • В 1989 г. в США вышла первая серия мультсериала «Симпсоны».
  • В 1995 г. состоялись выборы в Государственную думу РФ второго созыва.

Персоны

  • 1911—1987
    Аркадий Райкин
    Советский актер театра, эстрады и кино, режиссер, юморист, народный артист СССР.
  • 1919—2001
    Александр Володин
    Советский и российский драматург, поэт, сценарист.
  • 1923—1997
    Владимир Благих
    Советский эколог, инженер-электрик, ученый-энергетик.
    1928—2017
  • Леонид Броневой
    Советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике общество

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 15 декабря

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 15 декабря

Автор: 14.12.2021
Реклама
Реклама

Популярное

Блогер из Каменска и его девушка стали «Прорывом года» в TikTok

общество

Блогер из Каменска и его девушка стали «Прорывом года» в TikTok

Каменские комнаты школьника планируют продать с молотка

власть

Город планирует продать муниципальное имущество

В Каменске ищут водителя, сбившего пешехода на зебре

происшествия

В Каменске ищут водителя, сбившего пешехода на зебре

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 15 декабря

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 15 декабря

Каменчанка стала чемпионкой России по боксу в седьмой раз

спорт

Каменчанка стала чемпионкой России по боксу в седьмой раз

Реклама
Вверх