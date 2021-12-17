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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Главам администрации обещают переворот

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власть

Главам администрации обещают переворот

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В Госдуму поступил законопроект, согласно которому главам муниципалитетов определят срок, а губернатор сможет уволить их за плохое поведение.

Законопроект звучит так: «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». 

Так что же представляет собой законопроект? Во-первых, введение единого пятилетнего срока полномочий мэров. Во-вторых, возможность губернаторов отправлять глав муниципалитетов в отставку, если те плохо справляются со своими обязанностями. Интересный момент — вернуть ли возможность людям выбирать мэра, как это было ранее, или оставить назначение глав администраций путем проведения конкурса, каждый регион будет выбирать сам. 

Отметим, документ разработан на основе поправок в Конституцию, за которую мы голосовали в 2020 году. Систему единой публичной власти предложил президент В. Путин, а авторами документа выступили сенатор А. Клишас и депутат ГД РФ П. Крашенинников. Федеральные чиновники считают, что принятие данного законопроекта усилит ответственность глав муниципальных образований перед горожанами.

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