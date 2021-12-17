Ростовская область уверенно удерживает свои позиции в «Золотой лиге».

Даже пандемия и ограничения, введенные в регионе, не помеха росту туристического потока. Информацию озвучил губернатор В. Голубев во время инвестиционного послания 16 декабря.

Своя ниша плотно занята в «Золотой лиге» Национального туристического рейтинга.

Согласно анализу, Ростовскую область каждый год посещают более 1,5 млн туристов. В регионе активно развиваются строительство отелей, транспортная инфраструктура. Гости могут подобрать вид туризма на любой вкус – событийный, экологический, деловой, гастрономический, промышленный.

Губернатор уделил внимание «Шолоховской весне», проходящей в станице Старочеркасской. Сюда хотелось бы добавить и парк «Лога», что в Старой Станице, — он занимает лидирующие позиции в туристических навигаторах страны.