Донской регион вошел в десятку лучших по потоку туристов
Ростовская область уверенно удерживает свои позиции в «Золотой лиге».
Даже пандемия и ограничения, введенные в регионе, не помеха росту туристического потока. Информацию озвучил губернатор В. Голубев во время инвестиционного послания 16 декабря.
Своя ниша плотно занята в «Золотой лиге» Национального туристического рейтинга.
Согласно анализу, Ростовскую область каждый год посещают более 1,5 млн туристов. В регионе активно развиваются строительство отелей, транспортная инфраструктура. Гости могут подобрать вид туризма на любой вкус – событийный, экологический, деловой, гастрономический, промышленный.
Губернатор уделил внимание «Шолоховской весне», проходящей в станице Старочеркасской. Сюда хотелось бы добавить и парк «Лога», что в Старой Станице, — он занимает лидирующие позиции в туристических навигаторах страны.