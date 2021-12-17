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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Банк России повысил ключевую ставку до 8,5% годовых

Банк России повысил ключевую ставку до 8,5% годовых
Реакция курса доллар/рубль в момент объявления новой ставки ЦБ РФ. Скриншот с сайта profinance.ru

общество

Банк России повысил ключевую ставку до 8,5% годовых

Опубликовано

Банк России на заседании сегодня в пятницу принял  решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.), до 8,5% годовых.

Это уже седьмое подряд повышение ключевой ставки на фоне ускоренной инфляции.

В ноябре, по данным Росстата, рост цен в России достиг 8,4 процента в годовом выражении. Это стало максимумом с января 2016 года. По итогам прошлого заседания ЦБ повысил прогноз по инфляции до 7,4-7,9 процента за год, однако в регуляторе не исключают, что и его добиться не получится. По оценке на 13 декабря, годовая инфляция выросла до 8,1 процента.

Следующее заседание совета директоров Банка России, где будет обсуждаться уровень ключевой ставки, пройдет 11 февраля 2022 года.

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