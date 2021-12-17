Популярному сайту с объявлениями удалось обойти даже Craigslist.

Рейтинг наиболее посещаемых сайтов по итогам ноября 2021 года опубликовал сервис Similar Web. Российская площадка заняла первое место, впервые сместив с этой позиции американский Craigslist – один из досок объявлений «с бородой», который долгое время упорно стоял на первой строчке рейтинга.

По данным аналитической системы, общее число посещений сайта в ноябре составило 279,6 млн. Среднее время, которое пользователь «сидел» на платформе, составило 11 минут. Также «Авито» лидирует и по общему числу публикаций. На площадке размещено более 86 млн активных объявлений.