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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

«Авито» стал лидером по посещаемости во всем мире

«Авито» стал лидером по посещаемости во всем мире

технологии

«Авито» стал лидером по посещаемости во всем мире

Опубликовано

Популярному сайту с объявлениями удалось обойти даже Craigslist. 

Рейтинг наиболее посещаемых сайтов по итогам ноября 2021 года опубликовал сервис Similar Web. Российская площадка заняла первое место, впервые сместив с этой позиции американский Craigslist – один из досок объявлений «с бородой», который долгое время упорно стоял на первой строчке рейтинга.
По данным аналитической системы, общее число посещений сайта в ноябре составило 279,6 млн. Среднее время, которое пользователь «сидел» на платформе, составило 11 минут. Также «Авито» лидирует и по общему числу публикаций. На площадке размещено более 86 млн активных объявлений.

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