образование
Утверждено расписание единого государственного экзамена
У выпускников теперь есть время, чтобы выбрать, какие выпускные экзамены они будут сдавать. Крайний срок — 1 февраля.
Совместными приказами Минпросвещения России и «Рособрнадзора» утверждено расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2022 год.
ЕГЭ в 2022 году пройдет с 21 марта по 2 июля. Основной период сдачи экзаменов, включая резервные дни, пройдет с 26 мая по 2 июля.
Проведение ЕГЭ разделено на три периода:
- досрочный (с 21 марта по 15 апреля)
- основной (с 26 мая по 2 июля)
- дополнительный (5-20 сентября).
ЕГЭ в этом году пройдет с 21 марта по 2 июля 2022 года.
Расписание ЕГЭ-2022
Досрочный период
- 21 марта (понедельник) – география, литература, химия
- 24 марта (четверг) – русский язык
- 28 марта (понедельник) – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня
- 31 марта (четверг) – иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), история, физика
- 1 апреля (пятница) – иностранные языки (раздел «Говорение»)
- 4 апреля (понедельник) – информатика
- 7 апреля (четверг) – обществознание, биология.
Резервные дни
- 11 апреля (понедельник) – география, химия, иностранные языки (раздел «Говорение»), литература, история;
- 13 апреля (среда) – иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), информатика, физика, обществознание, биология;
- 15 апреля (пятница) – русский язык, математика базового уровня, математика профильного уровня.
Основной период
- 26 мая (пятница) – география, литература, химия
- 30 мая (понедельник) – русский язык
- 31 мая (вторник) – русский язык
- 2 июня (четверг) – математика профильного уровня
- 3 июня (пятница) – математика базового уровня
- 6 июня (понедельник) – история, физика
- 9 июня (четверг) – обществознание
- 14 июня (вторник) – иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), биология
- 16 июня (четверг) – иностранные языки (раздел «Говорение»)
- 17 июня (пятница) – иностранные языки (раздел «Говорение»)
- 20 июня (понедельник) – информатика
- 21 июня (вторник) – информатика
Резервные дни:
- 23 июня (четверг) – русский язык
- 24 июня (пятница) – математика базового уровня, математика профильного уровня
- 27 июня (понедельник) – география, литература, иностранные языки (раздел «Говорение»)
- 28 июня (вторник) – иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), биология, информатика
- 29 июня (среда) – обществознание, химия
- 30 июня (четверг) – история, физика
- 2 июля (суббота) – по всем учебным предметам.
Дополнительный период
- 5 сентября (понедельник) – математика базового уровня;
- 8 сентября (четверг) – русский язык.
Для выпускников прошлых лет предусмотрены досрочный период и резервные дни основного периода.
Проведение ОГЭ также разделено на три периода:
- досрочный (с 21 апреля по 17 мая)
- основной (с 20 мая по 2 июля)
- дополнительный (с 5 по 15 сентября).
— Выпускники девятых классов будут сдавать экзамены по четырем предметам: двум обязательным (русскому языку и математике) и двум предметам по выбору, — рассказала министр общего и профессионального образования области Лариса Балина. — А одиннадцатиклассникам для получения аттестата нужно будет сдать два обязательных предмета – русский язык и математику базового или профильного уровня. Предметы по выбору определяются выпускником самостоятельно и соотносятся с перечнем вступительных испытаний вуза.
Напоминаем, что на территории Ростовской области прием заявлений на участие в ЕГЭ-2022 продлится до 1 февраля включительно.