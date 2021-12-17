У выпускников теперь есть время, чтобы выбрать, какие выпускные экзамены они будут сдавать. Крайний срок — 1 февраля.

Совместными приказами Минпросвещения России и «Рособрнадзора» утверждено расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2022 год.

ЕГЭ в 2022 году пройдет с 21 марта по 2 июля. Основной период сдачи экзаменов, включая резервные дни, пройдет с 26 мая по 2 июля.

Проведение ЕГЭ разделено на три периода:

досрочный (с 21 марта по 15 апреля)

основной (с 26 мая по 2 июля)

дополнительный (5-20 сентября).

ЕГЭ в этом году пройдет с 21 марта по 2 июля 2022 года.

Расписание ЕГЭ-2022

Досрочный период

21 марта (понедельник) – география, литература, химия

24 марта (четверг) – русский язык

28 марта (понедельник) – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня

31 марта (четверг) – иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), история, физика

1 апреля (пятница) – иностранные языки (раздел «Говорение»)

4 апреля (понедельник) – информатика

7 апреля (четверг) – обществознание, биология.

Резервные дни

11 апреля (понедельник) – география, химия, иностранные языки (раздел «Говорение»), литература, история;

13 апреля (среда) – иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), информатика, физика, обществознание, биология;

15 апреля (пятница) – русский язык, математика базового уровня, математика профильного уровня.

Основной период

26 мая (пятница) – география, литература, химия

30 мая (понедельник) – русский язык

31 мая (вторник) – русский язык

2 июня (четверг) – математика профильного уровня

3 июня (пятница) – математика базового уровня

6 июня (понедельник) – история, физика

9 июня (четверг) – обществознание

14 июня (вторник) – иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), биология

16 июня (четверг) – иностранные языки (раздел «Говорение»)

17 июня (пятница) – иностранные языки (раздел «Говорение»)

20 июня (понедельник) – информатика

21 июня (вторник) – информатика

Резервные дни:

23 июня (четверг) – русский язык

24 июня (пятница) – математика базового уровня, математика профильного уровня

27 июня (понедельник) – география, литература, иностранные языки (раздел «Говорение»)

28 июня (вторник) – иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), биология, информатика

29 июня (среда) – обществознание, химия

30 июня (четверг) – история, физика

2 июля (суббота) – по всем учебным предметам.

Дополнительный период

5 сентября (понедельник) – математика базового уровня;

8 сентября (четверг) – русский язык.

Для выпускников прошлых лет предусмотрены досрочный период и резервные дни основного периода.

Проведение ОГЭ также разделено на три периода:

досрочный (с 21 апреля по 17 мая)

основной (с 20 мая по 2 июля)

дополнительный (с 5 по 15 сентября).

— Выпускники девятых классов будут сдавать экзамены по четырем предметам: двум обязательным (русскому языку и математике) и двум предметам по выбору, — рассказала министр общего и профессионального образования области Лариса Балина. — А одиннадцатиклассникам для получения аттестата нужно будет сдать два обязательных предмета – русский язык и математику базового или профильного уровня. Предметы по выбору определяются выпускником самостоятельно и соотносятся с перечнем вступительных испытаний вуза.

Напоминаем, что на территории Ростовской области прием заявлений на участие в ЕГЭ-2022 продлится до 1 февраля включительно.