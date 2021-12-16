Ростовская область заняла шестое место по угонам автомобилей и вошла в десятку регионов, где больше всего орудуют автоугонщики.

Информацию опубликовал ТАСС, ссылаясь на исследования сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека».

Первые места сомнительного ТОПа занимают Москва, Московская область и Чечня. В Донском регионе показатели краж авто — 0,08%. Меньше всего железных коней воруют в Вологодской области, Алтайском крае, Башкортостане, Мордовии, Рязанской, Тверской и др. Тут показатель не превышает 0,03%.

Не популярны у угонщиков марки авто: Renault Symbol, Mitsubishi Carisma, Ford Fiesta, Kia Picanto, Audi Q3, Porsche Panamera 4, Toyota Auris, Nissan Tiida и Micra, Chevrolet Spark, Volkswagen Golf и Tiguan, Volvo S40 и XC70. Из отечественных авто в список попала Lada Kalina. Также в списке, кому меньше всего грозит угон, числится премиум-сегмент: Infiniti QX50, Lexus IS, Jaguar F-pace, Land Rover Freelander.