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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В сети появилось видео с опрокинувшимся автомобилем в Зимовниках

происшествия

В сети появилось видео с опрокинувшимся автомобилем в Зимовниках

Опубликовано

Авария произошла в 150 метрах от первого километра автодороги Зимовники – Камышев. 

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 13 декабря 38-летний водитель автомобиля «Иж-2126-030» не справился с управлением, съехал с дороги, после чего его автомобиль опрокинулся. В результате ДТП пострадал пассажир 1993 г.р.
В сети появилось видео с места происшествия. Очевидцы утверждают, что приятели решили ночью погоняться за зайцами в поле. Судя по всему, неудачная гонка и закончилась переворотом автомобиля. Региональные СМИ также сообщают, что оба мужчины — сотрудники полиции и в момент ДТП оба были выпивши.

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