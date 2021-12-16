Авария произошла в 150 метрах от первого километра автодороги Зимовники – Камышев.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 13 декабря 38-летний водитель автомобиля «Иж-2126-030» не справился с управлением, съехал с дороги, после чего его автомобиль опрокинулся. В результате ДТП пострадал пассажир 1993 г.р.

В сети появилось видео с места происшествия. Очевидцы утверждают, что приятели решили ночью погоняться за зайцами в поле. Судя по всему, неудачная гонка и закончилась переворотом автомобиля. Региональные СМИ также сообщают, что оба мужчины — сотрудники полиции и в момент ДТП оба были выпивши.