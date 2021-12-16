Ростов-на-Дону попал в пятерку российских территорий, в которых зафиксирован новый штамм COVID-19.

Информацию обнародовала вице-премьер Татьяна Голикова 16 декабря на заседании Госдумы.

Как заявила чиновница, «омикрон» выявлен у 25 человек: в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Все заболевшие прибыли из Южной Африки. Они находятся под меднаблюдением. Вновь прибывших из ЮАР отправляют на самоизоляцию.

«Избежать нарастания этой ситуации невозможно с учетом больших трансграничных перемещений и новогодних праздников», — цитирует Голикову «Российская газета».