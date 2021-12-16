Следствие велось четыре месяца, уголовное дело передано в Каменский районный суд.

Инцидент произошел в июле 2021 года. Потерпевшая, отбившись от компании друзей, случайно встретила преступника в лесопосадке (недалеко от х. Лесного в Каменском районе). После совершенного преступления злоумышленник стал угрожать девушке распространением порочащей ее информации и потребовал за молчание деньги. С собой нужной суммы у жертвы не оказалось. Тогда было решено, что они вместе отправятся за деньгами к девушке домой. Дома она сразу же все рассказала родителям. Те выбежали на улицу, но преступника уже не было – он заподозрил для себя опасность и сбежал.

Семья потерпевшей обратилась в полицию. Рассказанная история подтвердилась результатами медицинского освидетельствования. В распоряжении правоохранительных органов появились предметы с биологическими следами преступника, а также записи с камер видеонаблюдения, по которым был составлен его фоторобот.

Преступником оказался ранее судимый местный житель, которого каменчанка смогла опознать. После этого он был объявлен в розыск. Задержать насильника удалось уже 3 августа недалеко от рынка «Америка», где он искал машину, чтобы уехать за пределы области. Сам обвиняемый вину в совершении преступления полностью признал и дал подробные показания.

– По совокупности совершенных преступлений подозреваемому предъявлено обвинение по ст. 131, 132, 161, 163 и 158 УК РФ, – комментирует помощник городского прокурора А. Беляев.