Донской регион выразил готовность к проведению на своей территории соревнований по киберспорту.

Завершен первый этап заявочной кампании по выбору города — организатора международного турнира по инновационным технологичным видам спорта «Игры будущего — 2023». Принять у себя соревнования готовы 19 российских регионов, сообщил ТАСС, ссылаясь на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Охват территорий большой — от Калининграда до Камчатки и от Магадана до Севастополя. Также в это число вошла и Ростовская область. Теперь организаторам предстоит изучить потенциал каждой территории, побывать на них и встретиться с главами регионов, чтобы в итоге выбрать лучшую для киберспорта.

Отметим, решение о том, кто станет организатором соревнований будет объявлено в мае 2022 года.