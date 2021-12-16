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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Ростовская область готова принять «Игры будущего»

Ростовская область готова принять «Игры будущего»
Арена IEM Katowice. Фото: cq.ru

спорт

Ростовская область готова принять «Игры будущего»

Опубликовано

Донской регион выразил готовность к проведению на своей территории соревнований по киберспорту. 

Завершен первый этап заявочной кампании по выбору города — организатора международного турнира по инновационным технологичным видам спорта «Игры будущего — 2023». Принять у себя соревнования готовы 19 российских регионов, сообщил ТАСС, ссылаясь на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
Охват территорий большой — от Калининграда до Камчатки и от Магадана до Севастополя. Также в это число вошла и Ростовская область. Теперь организаторам предстоит изучить потенциал каждой территории, побывать на них и встретиться с главами регионов, чтобы в итоге выбрать лучшую для киберспорта. 
Отметим, решение о том, кто станет организатором соревнований будет объявлено в мае 2022 года.

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