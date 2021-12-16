Опубликованы результаты опроса, который показал, какие фильмы ассоциируются у горожан с Новым годом.

Соответствующие данные опубликовал ВЦИОМ 13 декабря. Так, 56% жителей России отдали предпочтение старым добрым советским фильмам, которые с удовольствием смотрят на новогодние праздники. В основном это люди старшего поколения. Молодежь предпочла зарубежный кинематограф.

Более половины горожан с Новым годом ассоциируют «Иронию судьбы, или С легким паром!» , второе место у фильма «Один дома», бронзу взяла всеми любимые «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Елки». Последний считают лучшим новогодним фильмом, который сняли за последние годы.