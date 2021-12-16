Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Посещение общественных мест по QR-кодам стало на шаг ближе

Закон об QR-кодах в общественных местах будет доработан

власть

Посещение общественных мест по QR-кодам стало на шаг ближе

Опубликовано

Законопроект, который всех уже изрядно утомил, принят Госдумой в первом чтении на заседании 16 декабря.

Так, в соответствии с проектом закона горожане смогут посещать общественные места по QR-кодам. Также «прокатит» медотвод к проведению прививки против короновирусной инфекций либо подтверждение, что гражданин перенес заболевание, вызванное этой инфекцией, а также документа, удостоверяющего личность.
До 1 февраля 2022 года также можно будет предоставить результаты отрицательного ПЦР-теста. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Решение о перечне объектов, где потребуется предоставлять такой сертификат, будут принимать региональные власти. Предполагается, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.
Детей же от требований освободят.

Отметим, что за принятие законопроекта проголосовали 329 депутата, против — 87, воздержался 1.
Остается добавить, что мнения по поводу данного вопроса у депутатов Госдумы разделились. Как сообщает «Российская газета», категорически отказались от поддержки законопроекта партии «Справедливая Россия — За правду» и КПРФ. Более того, коммунисты еще до начала рассмотрения вопроса устроили в зале заседания акцию протеста с плакатами, в содержании которых были усмотрены призывы к экстремизму.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике власть

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 15 декабря

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 15 декабря

Автор: 14.12.2021
Реклама
Реклама

Популярное

Блогер из Каменска и его девушка стали «Прорывом года» в TikTok

общество

Блогер из Каменска и его девушка стали «Прорывом года» в TikTok

Очевидцы сообщают, что ТЦ «МЕГА» эвакуируют

происшествия

Очевидцы сообщают, что ТЦ «МЕГА» эвакуируют

Каменские комнаты школьника планируют продать с молотка

власть

Город планирует продать муниципальное имущество

В Каменске ищут водителя, сбившего пешехода на зебре

происшествия

В Каменске ищут водителя, сбившего пешехода на зебре

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 15 декабря

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 15 декабря

Реклама
Вверх