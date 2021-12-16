Законопроект, который всех уже изрядно утомил, принят Госдумой в первом чтении на заседании 16 декабря.

Так, в соответствии с проектом закона горожане смогут посещать общественные места по QR-кодам. Также «прокатит» медотвод к проведению прививки против короновирусной инфекций либо подтверждение, что гражданин перенес заболевание, вызванное этой инфекцией, а также документа, удостоверяющего личность.

До 1 февраля 2022 года также можно будет предоставить результаты отрицательного ПЦР-теста. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Решение о перечне объектов, где потребуется предоставлять такой сертификат, будут принимать региональные власти. Предполагается, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.

Детей же от требований освободят.

Отметим, что за принятие законопроекта проголосовали 329 депутата, против — 87, воздержался 1.

Остается добавить, что мнения по поводу данного вопроса у депутатов Госдумы разделились. Как сообщает «Российская газета», категорически отказались от поддержки законопроекта партии «Справедливая Россия — За правду» и КПРФ. Более того, коммунисты еще до начала рассмотрения вопроса устроили в зале заседания акцию протеста с плакатами, в содержании которых были усмотрены призывы к экстремизму.