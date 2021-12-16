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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

От Каменска-Шахтинского до Ростова-на-Дону построят автобан

На трассе М 4 «Дон» в районе Каменска снова растет пробка

транспорт

От Каменска-Шахтинского до Ростова-на-Дону построят автобан

От Каменска-Шахтинского до Ростова-на-Дону построят автобан

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Новая скоростная магистраль будет четырехполосной и с большей скоростью проезда.

Строительство скоростной трассы уже началось. Об этом сообщил глава региона В. Голубев в своем инвестиционном послании в прямом эфире 16 декабря.

Работу выполняет компания «Росавтодор». Протяженность участка трассы М4 “Дон”  от Каменска-Шахтинского до Ростова — более 120 километров.  Губернатор отметил, что  он будет строиться как автобан, соответственно, это и скорость другая и время проезда сокращается. 

Эта новость, безусловно, обрадует жителей региона, поскольку именно на этом участке трассы М4 “Дон” — вечные пробки, которые удручают участников дорожного движения со всей страны. 

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