Соответствующие документы опубликованы на сайте правовой информации.

Так, единый государственный экзамен для выпускников 11-х классов в следующем году планируется провести с 21 марта по 2 июля. Досрочно сдать ЕГЭ можно будет с 21 марта. Основной поток школьников будет сдавать этот экзамен с 26 мая.

ОГЭ для учеников 9-х классов пройдет с 21 апреля по 2 июля. При этом основной государственный экзамен начнется досрочно с 21 апреля, но основная масса ОГЭ будет проходить с 20 мая. Для двоечников предусмотрены пересдачи в сентябре.