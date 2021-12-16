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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Названы даты ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году

Выпускникам подготовили расписание ЕГЭ на 2019 год

образование

Названы даты ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году

Опубликовано

Соответствующие документы опубликованы на сайте правовой информации.

Так, единый государственный экзамен для выпускников 11-х классов в следующем году планируется провести с 21 марта по 2 июля. Досрочно сдать ЕГЭ можно будет с 21 марта. Основной поток школьников будет сдавать этот экзамен с 26 мая. 

ОГЭ для учеников 9-х классов пройдет с 21 апреля по 2 июля. При этом основной государственный экзамен начнется досрочно с 21 апреля, но основная масса ОГЭ будет проходить с 20 мая. Для двоечников предусмотрены пересдачи в сентябре.

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