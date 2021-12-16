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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На Дону за сутки добавилось 655 человек с ковидом

На Дону за сутки добавилось 655 человек с ковидом

здоровье

На Дону за сутки добавилось 655 человек с ковидом

На Дону за сутки добавилось 655 человек с ковидом

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На утро 16 декабря в Ростовской области подтвержденных инфицированных коронавирусом нарастающим итогом достигло 185 964. В Каменске-Шахтинском за сутки плюс десять человек.

По данным «Роспотребнадзора», за весь период пандемии в Ростовской области выздоровели 161 225 человек, за сутки – 1126. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 4425. Коэффициент распространения инфекции — 1.
Горожане с ковидом зарегистрированы в 54 городах и районах Донского региона, в том числе: в Ростове-на-Дону (180), Таганроге (42), Шахтах (31), Каменске-Шахтинском (10), Донецке (6), Каменском районе (6).
Согласно возрастным показателям, в рядах новых заболевших ковидом 36,3% — от 18 до 45 лет; 31,8% — от 46 до 65 лет; 18,5% — от 66 до 79 лет; 5,3% — старше 80 лет; 8,1% — дети.

На Дону за сутки добавилось 655 человек с ковидом

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