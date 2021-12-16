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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На Дону осенний призыв идет к финалу

На Дону осенний призыв идет к финалу

общество

На Дону осенний призыв идет к финалу

На Дону осенний призыв идет к финалу

Опубликовано

По данным на 16 декабря, служить отправились 3,7 тысячи призывников из Ростовской области.

Пока план призывной кампании составляет 93%. Облачились в военную форму более 150 призывников. Их распределили в различные войска: ВДВ, ВКС, сухопутные войска, войска нацгвардии. Некоторым предстоит нести службу в Президентском полку службы коменданта Московского Кремля ФСО России.

Все призывники прошли медосмотр и сдали тест на коронавирус. Также новобранцам выдали банковскую карту для денежного довольствия и симки для связи с родственниками.  

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