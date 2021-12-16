общество
Какой сегодня день: даты и события 16 декабря
Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска на 16 декабря 2021 года.
День покорения вершин (международный праздник). Считается, что это праздник не только альпинистов и скалолазов – покорителей высот, но и тех, кто стремится к новым вершинам личностного и карьерного роста, не опускает руки на пути к цели. А еще это дата – повод собраться с силами и мыслями тем, кто постоянно откладывает что-то на завтрашний день, а таких очень много. Поэтому — взять себя в руки и сделать все задуманное на завтра сегодня.
День государственной независимости Республики Казахстан. Главный национальный праздник, который ежегодно отмечается в стране. Этот день в Республике является нерабочим и следующий день, 17 декабря, тоже.
День работников Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики. Праздник установлен распоряжением Президента Ильхама Алиева в 2006 году.
- День лохматых
- Иван Молчальник
- День мировой немоты и тишины
- День еды, покрытой шоколадом
Именины
- Андрей. С детского возраста Андрей обладает богатой фантазией. Его излюбленные игрушки — всевозможные конструкторы. Он может изображать автомобиль и гонщика одновременно, носиться при этом по квартире и издавать всю гамму звуков — от урчания мотора до скрипа.
- Гавриил. Все носящие это имя с легкостью преодолевают препятствия, встающие на пути, не останавливаются перед трудностями в делах и работе.
- Георгий. В детском возрасте Георгий держится несколько в стороне от своих сверстников, но не в такой степени, чтобы это понималось ими как высокомерие. Георгий не доходит до черты, после которой наступает противопоставление своим товарищам.
- Ефрем. Яркими чертами Ефрема являются импульсивность, прямолинейность, взрывной темперамент, острое самолюбие, от него сложно ждать спокойствия и уравновешенности.
- Иван. Мальчики с таким распространенным именем могут иметь самый разный характер. Они могут быть тихими и неприметными, могут быть непоседами и буянами. В Иванах возможно сочетание самых разнообразных качеств: силы и слабости, добра и жестокости.
- Николай. С детства растет крепким и здоровым, болеет редко. Не пристает с капризами к родителям. Учится хорошо по всем предметам. Среди сверстников его отличает сила, активность и смелость.
- Федор. В детстве немного угрюм, молчалив и упрям. Он никогда не выступает заводилой детских игр и находится иногда в стороне от сверстников. Родителям и учителям будет особенно нравиться аккуратность Федора. Вещи у него всегда будут в полном порядке.