Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска на 16 декабря 2021 года.

День покорения вершин (международный праздник). Считается, что это праздник не только альпинистов и скалолазов – покорителей высот, но и тех, кто стремится к новым вершинам личностного и карьерного роста, не опускает руки на пути к цели. А еще это дата – повод собраться с силами и мыслями тем, кто постоянно откладывает что-то на завтрашний день, а таких очень много. Поэтому — взять себя в руки и сделать все задуманное на завтра сегодня.

День государственной независимости Республики Казахстан. Главный национальный праздник, который ежегодно отмечается в стране. Этот день в Республике является нерабочим и следующий день, 17 декабря, тоже.

День работников Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики. Праздник установлен распоряжением Президента Ильхама Алиева в 2006 году.

День лохматых

Иван Молчальник

День мировой немоты и тишины

День еды, покрытой шоколадом

Именины