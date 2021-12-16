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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Губернатор дал добро на зрелища и танцы

Губернатор дал добро на зрелища и танцы
Фото из архива.

власть

Губернатор дал добро на зрелища и танцы

Опубликовано

На Дону смягчили ограничения с 20 декабря. Соответствующий документ подписал глава региона В. Голубев.

Так, согласно новой редакции постановления № 272, в Ростовской области снимаются ограничения на оказание плановой медпомощи.

Кроме того, губернатор смягчил запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий. Можно будет отдыхать с 6 утра до 21 вечера. Но при этом заполняемость учреждений – дворцов культуры, концертных организаций, цирков – не может превышать 50% от общей вместимости. Так что еще есть время подготовить новогодние утренники.

На предприятиях общепита (в кафе и ресторанах) дали добро на возобновление работы танцевальных площадок.

Отдельным решением прописаны условия работы общепита в аэропорту Платово: работникам обязательно вакцинироваться либо предъявить справку о перенесенном заболевании. Для посетителей старше 18 лет вход в общепит аэропорта обеспечит один из медицинских документов (сертификат о вакцинации, справка о перенесенном заболевании или действующий ПЦР-тест).

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