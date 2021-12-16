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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Дачную амнистию хотят продлить на десять лет

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власть

Дачную амнистию хотят продлить на десять лет

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16 декабря Госдума приняла во втором чтении поправки к закону об упрощенном порядке оформления домов и земельных участков в собственность.

Данный законопроект предусматривает продление дачной амнистии не на пять, как это делалось ранее, а сразу на 10 лет – до 1 марта 2031 года. Также предлагается признать право собственности на участки, которыми дачники владели десятки лет, имея на руках документы о пожизненном наследуемом владении и праве бессрочного пользования земельным участком, чтобы люди могли свободно распоряжаться землей — дарить, наследовать, продавать.

Кроме того, новая редакция закона о дачной амнистии позволит в упрощенном порядке легализовать дома, построенные до 14 мая 1998 года (даты вступления в силу Градостроительного кодекса РФ), и участки, на которых они стоят.

Третье, окончательное, чтение этого законопроекта состоится завтра, 17 декабря.

Добавим, проект закона был внесен в Госдуму главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком, сообщает РИА «Новости».

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