14 декабря на должность главы администрации Каменского района назначен Владимир Савин.

На заседании Каменского районного Собрания депутатов, где утверждалась его кандидатура, присутствовали замгубернатора Ростовской области, руководитель аппарата правительства области В. Артемов, замминистра природных ресурсов и экологии РО, председатель конкурсной комиссии А. Гринев, и.о. каменского городского прокурора Д. Яценко, и.о. главы администрации Каменского района В. Савин, его заместители, главы администраций поселений, руководители отраслевых служб и учреждений.

В течение нескольких лет В. Савин занимал должность заместителя главы района по вопросам жизнеобеспечения и курировал такие важные проекты, как строительство водовода в хуторах Старая Станица и Лесной, строительство детского сада «Сказка» и начало стройки школы на 1000 мест. В середине марта, после того как экс-главу района В. Шевченко назначили главой администрации Каменска-Шахтинского, Владимир Анатольевич был назначен исполняющим обязанности главы Каменского района.