ДТП произошло 15 декабря рано утром.

По информации сотрудников ГИБДД, в 7.20 на ул. Героев Пионеров (в районе дома 67б). Каменчанин 1960 г.р. переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Неизвестный водитель сбил мужчину и скрылся с места происшествия. Пешеход после ДТП был доставлен в Каменскую городскую больницу с открытым переломом голени.

Если вы стали очевидцем данного происшествия или же знаете виновника ДТП, просим сообщить в ДЧ МО МВД России «Каменский» по телефону: 8 (86365) 7-28-31.