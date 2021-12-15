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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске ищут водителя, сбившего пешехода на зебре

В Каменске ищут водителя, сбившего пешехода на зебре

происшествия

В Каменске ищут водителя, сбившего пешехода на зебре

Опубликовано

ДТП произошло 15 декабря рано утром.

По информации сотрудников ГИБДД, в 7.20 на ул. Героев Пионеров (в районе дома 67б). Каменчанин 1960 г.р. переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Неизвестный водитель сбил мужчину и скрылся с места происшествия. Пешеход после ДТП был доставлен в Каменскую городскую больницу с открытым переломом голени.

Если вы стали очевидцем данного происшествия или же знаете виновника ДТП, просим сообщить в ДЧ МО МВД России «Каменский» по телефону: 8 (86365) 7-28-31.

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