Главней всего — «погода в доме»: результаты исследования, посвященные изучению российский семей, предоставил ВЦИОМ.

Исследование показало, что большинство опрошенных россиян назвали себя «семейными людьми»: 76% проживают в домохозяйствах из двух и более человек, ведут общий быт с теми, кто входит в состав их семьи.

Наиболее значимыми из предложенных пунктов семейного счастья и благополучия «семейных» россиян являются взаимоотношения внутри семьи (9,02 балла из 10), состояние здоровья всех домочадцев (8,33), жилищные условия (8,1) и ощущение безопасности (8,09).

Уровень семейного дохода как основополагающий фактор экономической группы расположился на 6-м месте — 7,76 балла, важность у регулярного роста семейного дохода — 7,21. А вот наличие семейных сбережений оказалось для россиян менее значимым условием семейного благополучия – 6,64 балла.

«Семейные» участники опроса также удовлетворены «погодой в доме» (средняя оценка 8,57 из 10 максимально возможных).

Также россияне считают, что на семейный комфорт влияет: наличие надежного круга друзей, состояние здоровья домочадцев, возможность получить образование всеми членами семьи, возможность совместного досуга и отдыха (все в диапазоне 7 баллов).

В итоге сводный индекс семейного благополучия составил 66,4 из 100 возможных.

По типу населенных пунктов (далее — п.) проживания значимой разницы в оценках респондентов нет: чуть выше показатель среди жителей крупных городов (500 тыс. – 950 тыс.) – 67 п., чуть ниже в сельской местности – 64,3 п.

Значение индекса выше в группе молодых «семейных» респондентов и снижается по мере увеличения возраста участников опроса: максимальное значение в группе до 24 лет (74,4 п.), минимальное – 60 лет и старше (60,6 п.). Также в зоне максимальных значений сводного индекса семейного благополучия — семьи их трех человек (68,77 п.), «полные» семьи с детьми (67,77 п.).

В перспективе одного года 39% опрошенных «семейных» россиян ожидают, что благополучие их семей улучшится, 33% полагают, что останется таким же, негативных перемен ждут 13%, еще 14% затруднились ответить.