Данные взяты из опроса, посвященного любимым песням, книгам и фильмам времен СССР.

Обнародовал данные 11 декабря ВЦИОМ. Опрос произвели в рамках спецпроекта с РБК «30 лет без СССР».

Как оказалось, у большинства россиян до сих пор есть любимый советский фильм (82%), у 8% такого фильма не оказалось. 23% молодежи в возрасте 18-24 года заявили, что у них нет любимого фильма производства СССР.

Самыми любимыми советскими кино для россиян стали популярные «Москва слезам не верит» (6%), «Девчата» (5%), по 4% набрали «В бой идут одни старики», «А зори здесь тихие», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Среди молодежи «Операцию «Ы» и другие приключения Шурика» назвали любимым фильмом 11% 18-24-летних и 8% 25-34-летних россиян.

61% россиян заявили, что у них есть любимая песня времен Советского Союза: по 4% назвали песню «Катюша» и Гимн Советского Союза, 3% отметили песню «День Победы».

У 55% жителей страны есть любимая советская книга. Больше всего упомянута «Как закалялась сталь» Николая Островского (5%), на втором месте – «Тихий Дон» Михаила Шолохова (4%), на третьем – «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова (3%).